بيان من بلدية وادي فعرا.. هذا ما جاء فيه

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صدر عن بلدية وادي فعرا البيان التالي:نظرًا لما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وغروبات الواتساب حول وجود استهداف في منطقة وادي فعرا، تود بلدية وادي فعرا أن توضح بأنه لا يوجد أي استهداف في المنطقة المذكورة حتى لحظة صدور هذا البيان.ندعو الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تثير البلبلة والهلع بين المواطنين.