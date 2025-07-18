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لبنان

قرار جديد لوزيرة التربية.. هذا مضمونه

Lebanon 24
18-07-2025 | 10:55
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه بعد الدراسة و سماع أراء و مطالب الأساتذة المصححين وبناء على اقتراح المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق، قررت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، زيادة بدلات تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية بنسبة ثلاثين بالمئة.
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