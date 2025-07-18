قرار جديد لوزيرة التربية.. هذا مضمونه

أعلن في ، أنه بعد الدراسة و سماع أراء و مطالب الأساتذة المصححين وبناء على اقتراح للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ ، قررت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، زيادة بدلات تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية بنسبة ثلاثين بالمئة.

Advertisement