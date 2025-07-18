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لبنان

إتصال بين وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
18-07-2025 | 11:20
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جرى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير خارجية ايرلندا سيمون هاريس، جدد خلاله الأخير دعم بلاده لطلب لبنان تجديد مهمة قوات "اليونيفيل" في لبنان.
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وشدد هاريس على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الجندي الايرلندي شون روني، الذي كان أصيب عام 2022 في منطقة العاقبية جنوبي لبنان.
 
 
 
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