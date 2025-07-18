إتصال بين وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي.. هذا ما تم بحثه

جرى اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين والمغتربين ووزير خارجية ايرلندا ، جدد خلاله الأخير دعم بلاده لطلب تجديد مهمة قوات "اليونيفيل" في لبنان.

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وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الجندي الايرلندي ، الذي كان أصيب عام 2022 في منطقة العاقبية جنوبي لبنان.