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لبنان
تصريح جديد من جنبلاط عن السويداء.. ماذا قال؟
Lebanon 24
18-07-2025
|
12:51
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دعا الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي"
وليد جنبلاط
إلى "وقف إطلاق النار في مُحافظة
السويداء
السورية
، ومنع عشائر البدو من القدوم إليها".
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وفي حديثٍ عبر قناة "
الجزيرة
"، قال
جنبلاط
إن "هناك جرائم وقعت بحق المدنيين العُزل من
الدروز
وعشائر البدو في السويداء"، وأضاف: "يجب الدخول في حوار سياسي بشأن السويداء والحرب قد تهدد مستقبل
سوريا
".
وذكر جنبلاط أنَّ الزعيم الروحي لطائفة
الموحدين الدروز
حكمت الهجري
ما زال يرفضُ الحوار حتى هذه اللحظة، وقال: "أكدنا على عروبة أهل الجبل وانتماء السويداء إلى سوريا، وعلى
الدولة السورية
أن تقف حاجزاً أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها".
وختم: "الدولة السورية قادرة على وقف العشائر واستمرار القتال يعزز موقف الهجري الذي يرفض الحوار".
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