تصريح جديد من جنبلاط عن السويداء.. ماذا قال؟

دعا الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" إلى "وقف إطلاق النار في مُحافظة ، ومنع عشائر البدو من القدوم إليها".

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وفي حديثٍ عبر قناة " "، قال إن "هناك جرائم وقعت بحق المدنيين العُزل من وعشائر البدو في السويداء"، وأضاف: "يجب الدخول في حوار سياسي بشأن السويداء والحرب قد تهدد مستقبل ".

وذكر جنبلاط أنَّ الزعيم الروحي لطائفة ما زال يرفضُ الحوار حتى هذه اللحظة، وقال: "أكدنا على عروبة أهل الجبل وانتماء السويداء إلى سوريا، وعلى أن تقف حاجزاً أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها".

وختم: "الدولة السورية قادرة على وقف العشائر واستمرار القتال يعزز موقف الهجري الذي يرفض الحوار".