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لبنان

تصريح جديد من جنبلاط عن السويداء.. ماذا قال؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 12:51
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دعا الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إلى "وقف إطلاق النار في مُحافظة السويداء السورية، ومنع عشائر البدو من القدوم إليها".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجزيرة"، قال جنبلاط إن "هناك جرائم وقعت بحق المدنيين العُزل من الدروز وعشائر البدو في السويداء"، وأضاف: "يجب الدخول في حوار سياسي بشأن السويداء والحرب قد تهدد مستقبل سوريا".
 
وذكر جنبلاط أنَّ الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري ما زال يرفضُ الحوار حتى هذه اللحظة، وقال: "أكدنا على عروبة أهل الجبل وانتماء السويداء إلى سوريا، وعلى الدولة السورية أن تقف حاجزاً أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها".
 
وختم: "الدولة السورية قادرة على وقف العشائر واستمرار القتال يعزز موقف الهجري الذي يرفض الحوار".
 
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