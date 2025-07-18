قصف.. "قذيفة" إسرائيلية تطالُ منطقة لبنانية!

أقدم العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، على إطلاق قذيفة هاون باتجاه منطقة السدانة عند أطراف منطقة كفرشوبا في .

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وأفاد مواطنون في المحلة عن سماع صوت انفجار قوي في المنطقة نتيجة انفجار القذيفة.