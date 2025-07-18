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لبنان

مجموعة BMG الطبية تطلق صرخة استغاثة من وجع المستشفيات في لبنان

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:18
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عقدت مجموعة BMG الطبية مؤتمراً صحافياً في مستشفى فؤاد خوري بالحمرا تحت عنوان "هل سألتم عن وجع المستشفيات يوماً؟"، بحضور نقباء القطاع الصحي وخبراء، لتسليط الضوء على الأزمة الحادة التي تعانيها المستشفيات الخاصة في لبنان.
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وقالت المديرة العامة ريما بخعازي: "القطاع الاستشفائي يختنق وسط أزمات متلاحقة من انفجار بيروت إلى كورونا والحروب والانهيار المالي"، مشيرة إلى هجرة الأطباء والممرضين، تأخر شركات التأمين في الدفع، وغلاء المستلزمات الطبية، داعية إلى خطة طوارئ عاجلة تشمل قروضاً مدعومة وتخفيض الرسوم ودعم المازوت والكهرباء.

بدوره، شدد المدير الطبي الدكتور خليل أشقر على تهديد الأزمة لجودة الرعاية الصحية، بينما حذر نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالا من هجرة الأطباء ودعا لدعم الكفاءات المتبقية.
 
 
كما طالب نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور بيار يارد بدعم مالي وتشغيلي فوري، مؤكداً أن أرباح المستشفيات تُستخدم لتطوير القطاع.

وأبرزت نقيبة الممرضات عبير علامة التحديات التي تواجه الممرضين، مشيرة إلى أن الظروف تدفعهم للهجرة، مما يشكل تهديداً للقطاع الصحي.
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