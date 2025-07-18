مجموعة BMG الطبية تطلق صرخة استغاثة من وجع المستشفيات في لبنان

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عقدت مجموعة BMG الطبية مؤتمراً صحافياً في بالحمرا تحت عنوان "هل سألتم عن وجع المستشفيات يوماً؟"، بحضور نقباء القطاع الصحي وخبراء، لتسليط الضوء على الأزمة الحادة التي تعانيها في .وقالت المديرة العامة ريما بخعازي: "القطاع الاستشفائي يختنق وسط أزمات متلاحقة من انفجار إلى والحروب والانهيار المالي"، مشيرة إلى هجرة الأطباء والممرضين، تأخر شركات التأمين في الدفع، وغلاء المستلزمات الطبية، داعية إلى خطة طوارئ عاجلة تشمل قروضاً مدعومة وتخفيض الرسوم ودعم المازوت والكهرباء.بدوره، شدد الدكتور على تهديد الأزمة لجودة الرعاية الصحية، بينما حذر نقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالا من هجرة الأطباء ودعا لدعم الكفاءات المتبقية.