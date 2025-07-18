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لبنان

"عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل": لإعطاء العمال مستحقاتهم

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:19
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دعت "نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل" في بيان، "رؤساء البلديات والاتحادات، إلى الوقوف إلى جانب العمال والموظفين الذين تحملوا أعباء المرحلة بصبر ومسؤولية رغم تراكم الرواتب لشهور طويلة دون إنصاف أو أفق واضح".
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وأشارت إلى أن "هؤلاء العمال هم الركيزة الأساسية لاستمرارية العمل البلدي وصوتهم أمانة وحقوقهم واجبة لا منة، وكما تبذل الجهود لتحسين واقع البلديات لا بدّ أن يكون للعمال الأولوية القصوى في أي صرف مالي قادم لأنهم ببساطة العمود الفقري للإدارة والخدمة".
 
 
وأضافت: "لنتذكّر أن الظلم مرفوض في كل الشرائع والله سبحانه وتعالى ذكر فرعون 74 مرة في القرآن الكريم لتحذير البشرية من الطغيان والظلم، فكيف إذا كان هذا الظلم واقعًا على أُجراء وموظفين لا يطلبون سوى الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم".
 
وأهابت النقابة بـ"الضمائر الحية من رؤساء البلديات والاتحادات أن يتقوا الله في حقوق العمال وإعطائهم ما يستحقونه من دون تسويف، لأن السكوت عن الحق ظلم وغضّ النظر عن معاناة العامل خيانة للأمانة".

كذلك، أكدت النقابة "متابعة كل المستحقات والتطورات، وسنبقى الصوت المدافع عن حقوق العمال حتى يتحقق العدل ويعود التوازن في العلاقة بين الإدارة والعامل".
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