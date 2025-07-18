كابل بحري لإنارة لبنان.. وزير الطاقة بحث الاقتراح مع سفيرة قبرص

بحث والمياه ، خلال لقائه سفيرة ، سبل متابعة مفاعيل زيارة رئيس الجمهورية إلى قبرص، ولا سيما ما يتعلق باقتراح مدّ كابل بحري لتزويد بالكهرباء.

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