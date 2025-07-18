Advertisement

لبنان

كابل بحري لإنارة لبنان.. وزير الطاقة بحث الاقتراح مع سفيرة قبرص

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1393489-638884682761956154.png
Doc-P-1393489-638884682761956154.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث وزير الطاقة والمياه جو الصدي، خلال لقائه سفيرة قبرص ماريا حجي تيودوسيو، سبل متابعة مفاعيل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قبرص، ولا سيما ما يتعلق باقتراح مدّ كابل بحري لتزويد لبنان بالكهرباء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس القبرصي أبدى استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين
lebanon 24
19/07/2025 00:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي عرض وسفيرة قبرص ترسيم الحدود البحرية وقضية الهجرة غير الشرعية
lebanon 24
19/07/2025 00:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات بحث التعاون البحري مع مشغّل "Cyta" القبرصي
lebanon 24
19/07/2025 00:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بحث بين عون والصدّي في خطة ربط كهربائي مع قبرص
lebanon 24
19/07/2025 00:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-18
16:52 | 2025-07-18
16:36 | 2025-07-18
16:34 | 2025-07-18
16:12 | 2025-07-18
16:03 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24