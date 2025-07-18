هل سيرتفع سعر الخبز في لبنان؟

شكل إبطال إقرار زيادات على المحروقات، خطوة إيجابية على صعيد حركة الإنتاج داخل لاسيما على صعيد صناعة الخبز.

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ورغم أن قرار الزيادة صدر في أيار الماضي وجرى فرضه على أسعار المحروقات، كان ملاحظاً أن سعر ربطة الخبز لم يتغير، بل بقي على حاله رغم ارتفاع سعر المازوت.

يقول رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان لـ" " إنَّ قطاع إنتاج الرغيف في لبنان حافظ على سعر الربطة من دون أن يفرض أي زيادات رغم أن ضريبة المازوت أثرت على الأفران، وقال: "وسط هذه الزيادة التي فُرضت، هناك أعباء إضافية يتحملها قطاع صناعة الخبز لاسيما منها ارتفاع كلفة الشحن في البحر للمواد الأولية، ضرائب مرفأ التي تمت زيادتها، زيادة الأجور للعمال ورسوم الضمان على الأجور".

وكشف سيف أنه رغم كل هذه الأعباء، فإن سعر ربطة الخبز سيبقى على حاله، ما يعني أنه لا زيادة ولا نقصان عليه.

ارتياح في قطاع المحروقات

في المقابل، يقول ممثل موزعي المحروقات لـ"لبنان24" إنَّ الضريبة التي كانت قائمة سببت انزعاجاً لدى الصناعيين والمزارعين وعند الذين يستخدمون المازوت الذي يشكل مادة حيوية وأساسية، وأضاف: " أنصف المواطنين بإلغاء القرار، وهو الأمر الذي أراح المواطن الذي لا يمكنه تحمل أعباء إضافية".

أكد أن حقوق العسكريين والزيادات المقرة لهم يجب أن تبقى محفوظة ومُصانة، داعياً الدولة لتمويل تلك الزيادات من إيراداتها الكثيرة والمختلفة.