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لبنان

هل سيرتفع سعر الخبز في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2025 | 13:04
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شكل إبطال مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء إقرار زيادات على المحروقات، خطوة إيجابية على صعيد حركة الإنتاج داخل لبنان لاسيما على صعيد صناعة الخبز.
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ورغم أن قرار الزيادة صدر في أيار الماضي وجرى فرضه على أسعار المحروقات، كان ملاحظاً أن سعر ربطة الخبز لم يتغير، بل بقي على حاله رغم ارتفاع سعر المازوت.
 
يقول رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف لـ"لبنان24" إنَّ قطاع إنتاج الرغيف في لبنان حافظ على سعر الربطة من دون أن يفرض أي زيادات رغم أن ضريبة المازوت أثرت على الأفران، وقال: "وسط هذه الزيادة التي فُرضت، هناك أعباء إضافية يتحملها قطاع صناعة الخبز لاسيما منها ارتفاع كلفة الشحن في البحر للمواد الأولية، ضرائب مرفأ بيروت التي تمت زيادتها، زيادة الأجور للعمال ورسوم الضمان على الأجور".
 
وكشف سيف أنه رغم كل هذه الأعباء، فإن سعر ربطة الخبز سيبقى على حاله، ما يعني أنه لا زيادة ولا نقصان عليه.
 
ارتياح في قطاع المحروقات
 
في المقابل، يقول ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنَّ الضريبة التي كانت قائمة سببت انزعاجاً لدى الصناعيين والمزارعين وعند الذين يستخدمون المازوت الذي يشكل مادة حيوية وأساسية، وأضاف: "قرار مجلس شورى الدولة أنصف المواطنين بإلغاء القرار، وهو الأمر الذي أراح المواطن الذي لا يمكنه تحمل أعباء إضافية".
 
أبو شقرا أكد أن حقوق العسكريين والزيادات المقرة لهم يجب أن تبقى محفوظة ومُصانة، داعياً الدولة لتمويل تلك الزيادات من إيراداتها الكثيرة والمختلفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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