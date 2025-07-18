قاسم: المقاومة في لبنان أمام تهديد وجوديّ لكننا لن نستسلم وجاهزون للمواجهة

قال لـ" " الشيخ نعيم ، اليوم الجمعة، إنَّ "المُقاومة في منعت من الوصول إلى في معركة أولي البأس"، مشيراً إلى أن " تواجه تهديداً وجودياً"، وأضاف: "التحريض على الفتنة وإلحاق لبنان بقوى إقليمية أمرٌ خطير ونحن لن نقبل الذل وقدمنا تضحيات كثيرة ولن نتخلى عن قوتنا وحاضرون للمواجهة الدفاعية على قاعدة إما النصر أو الشهادة".

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وتابع: "لا استسلام ولن تستلم إسرائيل السلاح منا ولن نرضخ لأي نوع من أنواع التهديدات. السلاح عقبة لأنّه جعل لبنان يقف على رجليه ومنع إسرائيل من التوسّع



وفي كلمة له خلال تأبين القيادي في "حزب الله" الراحل ، ذكر قاسم أنَّ "حزب الله التزم بما عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والدولة نشرت الجيش حيث استطاعت"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تلتزم به والعالم كله يشهد بذلك".

وأضاف: "خلال 8 أشهر والعدوان مستمر، وكل الدنيا تقول أن اسرائيل نفذت 3800 خرق. مع هذا، فقد اكتشفت إسرائيل أن الاتفاق فيه مصلحة للبنان ولذلك اعتبرت مع أن المطلوب تعديل الاتفاق وتم الذهاب إلى الضغط الميداني عله يؤدي الى تعديلات".

وتابع: "كل هذا الضغط لم يعدّل في الاتفاق، واليوم أميركا تطرح اتفاقاً جديداً يعني كل الخروقات خلال 8 أشهر كأنها لم تكن، وواشنطن تنصلت من إتفاق وقف إطلاق النار".

واستكمل: "المبرر الوحيد في هذا العدوان هو نزع سلاح حزب الله لأنّهم يريدون من ذلك طمأنة الإسرائيلي".

وذكر قاسم أن إسرائيل "توسعية" وهي خطر حقيقي، مشيراً إلى أن "إسرائيل قصف تحت عنوان وجود نووي لكن كل المفتشين أثبتوا أنه سلمي، لكن إسرائيل تريدُ على إيران لكن الأخيرة استطاعت أن تنتصر".

وسأل: "لماذا تعتدي اسرائيل في وتشن في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تهديد؟ تحت عنوان أمن اسرائيل لا تظل أي زاوية الاّ ويريدون تفتيشها واحتلالها وضربها. إن الإسرائيليين يريدون منع أيّ تحرّك يُمكن أن يكون فيه مقاومة لتوسع إسرائيل في المنطقة وضرب كل ما يمكن أن يُشكّل خطراً عليها".

وذكر قاسم أنَّ "الإدارة الأميركية تنسق الحرب مع إسرائيل وتعمل على توسيع نفوذها في المنطقة"، وتابع: "لدينا اليوم تهديد إسرائيلي وأذرع إسرائيلية يمكن استخدامها في أماكن أخرى وهو أكبر خطر يهدد لبنان".

واستكمل: "نحن كحركة أمل وحزب الله نشعر أننا أمام تهديد وجودي للمقاومة ولبيئتها وللبنان وكل الطوائف فيه. لبنان أمام 3 أخطار حقيقية وهي إسرائيل، الأدوات الداعشية على الحدود الشرقية والطغيان الأميركي".