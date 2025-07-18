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لبنان

قداس وجناز لراحة نفس شقيقة النائب السابق العميد انطوان بانو

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:18
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ترأس مطران السريان الأرثوذكس دانيال كوريه صلاة القداس والجناز لراحة نفس السيدة روز قسطنطين بانو، شقيقة النائب السابق العميد المتقاعد أنطوان بانو، في كنيسة مار إفرام في الأشرفية - السيوفي. حضر الصلاة ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الإعلام بول مرقص، النائب نقولا صحناوي، النائب جبران باسيل، ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل العميد بيار ابو عساف، ممثلة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله الرائد إلسي الحاج، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس  الرائد مايكل ابو عراج، وممثلي الاجهزة الامنية  وشخصيات روحية وسياسية واجتماعية وعائلة الفقيدة.
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وفي عظة بعد قراءة الإنجيل، تحدث المطران كوريه عن نفحة الله في الإنسان التي هي الروح، التي ستنفصل عن الجسد يومًا ما، موضحًا أهمية الأعمال الصالحة التي تُشبه نقاط الزيت المخزنة في خزان الأعمال. وأكد أن الحكمة تكمن في تشبه العذارى الحكيمات اللاتي دخلن مع العريس إلى الوليمة السماوية.

وفي الختام، استقبلت العائلة التعازي، وستتواصل استقبال التعازي يوم غد السبت في صالون الكنيسة من الحادية عشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

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لبنان

تعازي ووفيات

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