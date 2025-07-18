قداس وجناز لراحة نفس شقيقة النائب السابق العميد انطوان بانو

ترأس مطران الأرثوذكس دانيال صلاة القداس والجناز لراحة نفس السيدة روز قسطنطين بانو، شقيقة النائب السابق العميد المتقاعد أنطوان بانو، في مار إفرام في الأشرفية - السيوفي. حضر الصلاة ممثل رئيس الجمهورية العماد عون بول مرقص، النائب صحناوي، ، ممثل العماد رودولف هيكل العميد ابو عساف، ممثلة لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله الرائد إلسي الحاج، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندس الرائد مايكل ابو عراج، وممثلي الاجهزة الامنية وشخصيات روحية وسياسية واجتماعية وعائلة الفقيدة.

Advertisement

وفي عظة بعد قراءة الإنجيل، تحدث المطران كوريه عن نفحة الله في الإنسان التي هي الروح، التي ستنفصل عن الجسد يومًا ما، موضحًا أهمية الأعمال الصالحة التي تُشبه نقاط الزيت المخزنة في خزان الأعمال. وأكد أن تكمن في تشبه العذارى الحكيمات اللاتي دخلن مع العريس إلى الوليمة السماوية.



وفي الختام، استقبلت العائلة التعازي، وستتواصل استقبال التعازي يوم غد السبت في صالون الكنيسة من الحادية عشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.