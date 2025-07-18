آخبر خبر.. هذا ما طلبته أميركا بشأن "حزب الله"

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أن أعطى ضمانات لجهة تسليم سلاح " " تدريجياً.

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وأوضحت المعلومات أن ورقة المبعوث الأميركي توماس الثانية التي سلمتها السفارة الأميركية للمسؤولين اللبنانيين في ، تطلبُ بأن يُصدر "حزب الله" موقفاً علنياً واضحاً بتسليم سلاحه، مشيرة إلى أن "الورقة الأميركية تنصَّ على أن حصر السلاح يبدأ بالسلاح الثقيل والصواريخ البالستية وصولا الى المسيرات والسلاح المتوسط".



وذكرت المعلومات أيضاَ أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب الذي استمر لنحو 45 دقيقة، تطرق إلى زيارة برّاك لتنسيق المواقف قبل حصولها، وأضافت: "لقاء هو محاولة اخيرة لصياغة رؤية مشتركة تتعلق بورقة ضمانات مطلوبة مقابل الشروط الأميركية".

وتابعت: " ستؤكد من خلال براك على ضرورة تنفيذ لبنان لحصر السلاح كما جاء في الورقة الاولى، لكن حزب الله يرفض ورقة المبعوث الأميركي رفضاً قاطعاً ويدعو للتفاهم لبنانياً على استراتيجية وطنية للسلاح".