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لبنان

آخبر خبر.. هذا ما طلبته أميركا بشأن "حزب الله"

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:33
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ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى الأميركيين ضمانات لجهة تسليم سلاح "حزب الله" تدريجياً.
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وأوضحت المعلومات أن ورقة المبعوث الأميركي توماس براك الثانية التي سلمتها السفارة الأميركية للمسؤولين اللبنانيين في لبنان، تطلبُ بأن يُصدر "حزب الله" موقفاً علنياً واضحاً بتسليم سلاحه، مشيرة إلى أن "الورقة الأميركية تنصَّ على أن حصر السلاح يبدأ بالسلاح الثقيل والصواريخ البالستية وصولا الى المسيرات والسلاح المتوسط".
 
وذكرت المعلومات أيضاَ أن لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استمر لنحو 45 دقيقة، تطرق إلى زيارة برّاك لتنسيق المواقف اللبنانية قبل حصولها، وأضافت: "لقاء عون بري هو محاولة اخيرة لصياغة رؤية مشتركة تتعلق بورقة ضمانات مطلوبة مقابل الشروط الأميركية".
 
وتابعت: "واشنطن ستؤكد من خلال براك على ضرورة تنفيذ لبنان لحصر السلاح كما جاء في الورقة الاولى، لكن حزب الله يرفض ورقة المبعوث الأميركي رفضاً قاطعاً ويدعو للتفاهم لبنانياً على استراتيجية وطنية للسلاح".
 
 
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