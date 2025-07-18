كرامي رعت لقاءً بحثيًا تناول جهوزية المدارس وتحديث المناهج

Advertisement

رعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لقاءً علميًا نظّمه للبحوث والإنماء في في الوزارة، خُصّص لعرض نتائج وتوصيات دراستين تربويتين بعنوان: "جهوزية المدارس وقيادتها الفعالة في ضوء المناهج المطورة في "، و"المراجعة المنهجية للأدبيات التربوية لمراحل التعليم ما قبل الجامعي"، وذلك ضمن سلسلة لقاءات "الثينك تانك البحثية".وحضر اللقاء للتربية الأستاذ ، ورئيسة المركز البروفسورة هيام إسحق، وعدد من رؤساء الوحدات في الوزارة والمركز، وممثلون عن الجامعات والمدارس والمؤسسات التربوية الخاصة، إلى جانب خبراء وباحثين وممثلة .وأكدت كرامي في كلمتها أهمية ترسيخ البحث العلمي كدعامة أساسية في بناء السياسات التربوية، داعية إلى تفعيل دور المركز في دعم القرار التربوي عبر الأبحاث التطبيقية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات، وفتح أبواب الوزارة أمام الباحثين. واعتبرت أن "الرهان الحقيقي اليوم هو فرض سلطة والمعرفة في وجه الارتجال والتدخلات السياسية".بدورها، شددت إسحق على أن اللقاء يعكس دور المركز كمصدر للمعرفة ومحرّك للحوار التربوي، مشيرة إلى أن الدراستين تشكلان أساساً لصياغة سياسات تعليمية أكثر عدالة وفعالية، وركيزة في عملية تطوير المناهج والقيادة المدرسية.وتوزعت أعمال اللقاء على جلستين علميتين، تناولت الأولى واقع القيادة المدرسية في ظل المناهج المطوّرة، فيما ركزت الثانية على مراجعة الإنتاج البحثي التربوي في لبنان خلال العقد الأخير، مع تقديم توصيات لتوجيه البحث المستقبلي نحو أولويات القطاع التربوي.