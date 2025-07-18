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لبنان

اعتصام في البقاع رفضًا للاعتداءات الإسرائيلية على دمشق

Lebanon 24
18-07-2025 | 15:00
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نظّمت هيئة علماء المسلمين في البقاع اعتصامًا حاشدًا عند مفرق راشيا – منطقة المصنع، تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على العاصمة السورية دمشق، وتأكيدًا على دعم الدولة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
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وشارك في الاعتصام حشود من أبناء المنطقة، تقدّمهم الشيخ الدكتور عدنان أمامة ممثلًا هيئة علماء المسلمين، والشيخ يحيى بريدي عن الجماعة الإسلامية، والشيخ وليد الويس، والسيد محمد شفيق حمود، إلى جانب عدد من مخاتير بلدة مجدل عنجر.

وأُلقيت خلال الاعتصام كلمات لكل من الشيخ وليد الويس، والشيخ يحيى بريدي باسم الجماعة الإسلامية، والشيخ عدنان أمامة باسم هيئة علماء المسلمين، عبّروا فيها عن تضامنهم الكامل مع سوريا، مستنكرين "العدوان الإسرائيلي الغادر" على دمشق.

كما وجّه المعتصمون انتقادات حادّة إلى الوزير السابق وئام وهاب على خلفية تصريحاته الأخيرة، مطالبين الحكومة اللبنانية بمساءلته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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