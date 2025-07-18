اعتصام في البقاع رفضًا للاعتداءات الإسرائيلية على دمشق

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وشارك في الاعتصام حشود من أبناء المنطقة، تقدّمهم الشيخ الدكتور عدنان أمامة ممثلًا هيئة علماء المسلمين، والشيخ يحيى بريدي عن الجماعة الإسلامية، والشيخ وليد الويس، والسيد محمد شفيق حمود، إلى جانب عدد من مخاتير بلدة مجدل عنجر. نظّمت هيئة علماء في اعتصامًا حاشدًا عند مفرق راشيا – منطقة المصنع، تنديدًا بالاعتداءات المتكررة على العاصمة ، وتأكيدًا على دعم الدولة السورية برئاسة الرئيس أحمد .وشارك في الاعتصام حشود من أبناء المنطقة، تقدّمهم الشيخ الدكتور عدنان أمامة ممثلًا هيئة علماء المسلمين، والشيخ يحيى بريدي عن الجماعة الإسلامية، والشيخ وليد الويس، والسيد محمد شفيق حمود، إلى جانب عدد من مخاتير بلدة مجدل عنجر.



وأُلقيت خلال الاعتصام كلمات لكل من الشيخ وليد الويس، والشيخ يحيى بريدي باسم الجماعة الإسلامية، والشيخ عدنان أمامة باسم هيئة علماء المسلمين، عبّروا فيها عن تضامنهم الكامل مع ، مستنكرين "العدوان الغادر" على دمشق.



كما وجّه المعتصمون انتقادات حادّة إلى الوزير السابق وئام وهاب على خلفية تصريحاته الأخيرة، مطالبين بمساءلته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.