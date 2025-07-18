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لبنان

ما جديد قضية السجناء الفارين من سجن درك النبطية؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 15:27
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تمكنت دورية من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد السجناء الفارين من سجن درك النبطية، بعد أن كان مختبئًا داخل أحد مجابل الباطون في منطقة وادي الكفور.
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يأتي هذا التوقيف بعد فرار 9 سجناء من سجن درك النبطية خلال الليلة الماضية، ليصبح عدد الموقوفين حتى الآن 3 سجناء من أصل الفارين التسعة. (الوكالة الوطنية)
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