ما جديد قضية السجناء الفارين من سجن درك النبطية؟

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تمكنت دورية من في من توقيف أحد السجناء الفارين من سجن ، بعد أن كان مختبئًا داخل أحد مجابل الباطون في منطقة وادي .يأتي هذا التوقيف بعد فرار 9 سجناء من سجن درك خلال الليلة الماضية، ليصبح عدد الموقوفين حتى الآن 3 سجناء من أصل الفارين التسعة. (الوكالة الوطنية)