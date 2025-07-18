عبد المسيح وكرم وعطالله قدموا التعازي للبطريرك يوحنا العاشر بضحايا تفجير دمشق

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زار النائب برفقة النائبين وجورج ، صاحب الغبطة البطريرك العاشر، بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في المقرّ البطريركي في البلمند، بحسب ما أعلنه عبر حسابه على منصة "إكس".وخلال اللقاء، قدّم النواب تعازيهم الحارة إلى غبطته ولأهالي ضحايا تفجير في حي دويلعة بدمشق، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب المتضررين في هذا المصاب الجلل.كما تناول الاجتماع بحث الوضع العام في والمنطقة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه الكنيسة في ترسيخ الثوابت الوطنية والدفاع عن القيم الإنسانية في مواجهة موجات العنف والتطرف.وختم النواب بتوجيه الشكر إلى غبطته على حكمته في معالجة الوطنية والروحية، وعلى رعايته المستمرة لأبناء وسائر المناطق، متمنين له دوام الصحة والتوفيق في مسيرته الراعوية من أجل السلام والوحدة.