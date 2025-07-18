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لبنان

عبد المسيح وكرم وعطالله قدموا التعازي للبطريرك يوحنا العاشر بضحايا تفجير دمشق

Lebanon 24
18-07-2025 | 15:23
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زار النائب أديب عبد المسيح برفقة النائبين فادي كرم وجورج عطالله، صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في المقرّ البطريركي في البلمند، بحسب ما أعلنه عبر حسابه على منصة "إكس".
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وخلال اللقاء، قدّم النواب تعازيهم الحارة إلى غبطته ولأهالي ضحايا تفجير كنيسة مار الياس في حي دويلعة بدمشق، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب المتضررين في هذا المصاب الجلل.

كما تناول الاجتماع بحث الوضع العام في لبنان والمنطقة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه الكنيسة في ترسيخ الثوابت الوطنية والدفاع عن القيم الإنسانية في مواجهة موجات العنف والتطرف.

وختم النواب بتوجيه الشكر إلى غبطته على حكمته في معالجة القضايا الوطنية والروحية، وعلى رعايته المستمرة لأبناء الكورة وسائر المناطق، متمنين له دوام الصحة والتوفيق في مسيرته الراعوية من أجل السلام والوحدة.
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