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لبنان

جابر: اجتماع الثلاثاء لمعالجة الفجوة المالية.. وجلسة نيابية لهيكلة المصارف

Lebanon 24
18-07-2025 | 15:50
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كشف وزير المال ياسين جابر، في حديث إلى برنامج "جدل"، عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل يضم رئيس الحكومة، حاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد، بهدف الإسراع في إصدار قانون لمعالجة الفجوة المالية.
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وأشار جابر إلى أنه من المقرر عقد جلسة نيابية في 30 تموز الجاري لإصدار قانون هيكلة المصارف.

وفي السياق، شدّد الوزير على أنّه "لا يجب أن تلجأ الدولة إلى الاستدانة من أجل الإنفاق"، مؤكداً إرسال المرسوم التطبيقي لقانون السرية المصرفية إلى الجهات المعنية.
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