جابر: اجتماع الثلاثاء لمعالجة الفجوة المالية.. وجلسة نيابية لهيكلة المصارف

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كشف وزير المال ، في حديث إلى برنامج "جدل"، عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل يضم رئيس الحكومة، حاكم ووزير الاقتصاد، بهدف الإسراع في إصدار قانون لمعالجة المالية.وأشار جابر إلى أنه من المقرر عقد جلسة نيابية في 30 الجاري لإصدار قانون هيكلة المصارف.وفي السياق، شدّد الوزير على أنّه "لا يجب أن تلجأ الدولة إلى الاستدانة من أجل الإنفاق"، مؤكداً إرسال المرسوم التطبيقي لقانون السرية المصرفية إلى الجهات المعنية.