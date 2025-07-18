باسيل يدافع عن المنتشرين: حق الترشّح والاقتراع لنا الفضل فيه

تساءل رئيس ، ، عن حقيقة ما سُمّي بـ"تسونامي" انتخابي، قائلاً: "أين شعرتم به في اتحادات ؟ أثبت حضوره بقوة في بعبدا وسائر المناطق".

وانتقد أداء الحكومة، متسائلًا: "هل يمكنكم أن تقولوا لي ماذا لدى الحكومة من خطط؟ أين الخطط الاقتصادية والسياحية؟ أين ترشيد الإنفاق؟ وأين الرؤية لأي قطاع في الدولة؟ سنبقى إيجابيين، لكن المسار واضح للجميع".

وفي ملف التعيينات، اعتبر باسيل أن "الحكومة خالفت الذي يحدد مدة بقاء الفئة الثانية في الخارج بسبع سنوات"، لافتًا إلى أن "من يدّعي الإصلاح يضع كل مقرّب منه في أفضل المواقع".

وتابع: "قالوا إنهم وزراء فئة B وانتقدوا الحكومة، لكنهم منحوا الثقة حين طُرحت. وفي جلسة الخميس، تحوّلوا إلى فئة C وبدأوا بالصراخ على الأسماء المعيّنة".

وفي ما خصّ حقوق المنتشرين، أكد باسيل أنّ الحر كان في طليعة من عملوا عام 2017 على إقرار قانون يمنح المنتشرين حق الترشح والاقتراع من الخارج، مشيرًا إلى أن "كثيرين تسابقوا لاحقًا على تبنّي هذا الإنجاز، وقال أحد نواب القوات إننا كنا متفقين معهم على هذا القانون".

وختم باسيل: "اليوم، هناك من يعمل على ضرب هذا الحق عبر محاولة إلغاء 6 نواب في دائرة مهمة هي الانتشار. لا تصدقوا من يحاول التلاعب بالحقائق. التيار أعطى حق التمثيل في الخارج، وترك الخيار للمنتشرين بين التصويت من الخارج أو من دوائرهم الأم، مهما كانت الآلية".