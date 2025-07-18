Advertisement

لبنان

بالصورة.. شارع باسم نصرالله

Lebanon 24
18-07-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1393617-638884796339489179.jpg
Doc-P-1393617-638884796339489179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمدت السلطات الإيرانية إلى إعادة تسمية أحد الشوارع المركزية في العاصمة طهران، وأطلقت عليه اسم "السيد الشهيد حسن نصراللهالأمين العام السابق لـ"حزب الله".
Advertisement
 
يُشار إلى أنَّ الشارع كان يُعرف سابقاً باسم خالد الإسلامبولي، الضابط المصري الذي اغتال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. مسؤولون أميركيون يقفون احتراماً لأحمد الشرع
lebanon 24
19/07/2025 00:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الصور الأولى للقاء الشرع والمفتي دريان.. شاهدوها
lebanon 24
19/07/2025 00:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: عائلات المختطفين ونشطاء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل
lebanon 24
19/07/2025 00:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الثلاثيني قي غزة
lebanon 24
19/07/2025 00:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-18
16:36 | 2025-07-18
16:34 | 2025-07-18
16:12 | 2025-07-18
16:03 | 2025-07-18
16:03 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24