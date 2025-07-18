بالصورة.. شارع باسم نصرالله

عمدت السلطات إلى إعادة تسمية أحد الشوارع المركزية في العاصمة ، وأطلقت عليه اسم " "، السابق لـ" ".

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يُشار إلى أنَّ الشارع كان يُعرف سابقاً الإسلامبولي، الضابط المصري الذي اغتال عام 1981.

