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لبنان

بالصورة.. شبان يقضون على "أفعى سامة" في لبنان

Lebanon 24
18-07-2025 | 16:12
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تمكّن عدد من الشبان في منطقة العبدة شمال لبنان من قتل أفعى سامة بعدما شوهدت تتسلل بين الأعشاب قرب أحد المنازل في المنطقة.
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وأثارت الأفعى التي تُعتبر من أكثر الأنواع السامة انتشاراً في مناطق شمال لبنان، حالة من الذعر بين الأهالي قبل أن ينجح الشبان في محاصرتها وقتلها.
 
 
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