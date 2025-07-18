بالصورة.. شبان يقضون على "أفعى سامة" في لبنان

تمكّن عدد من الشبان في منطقة من قتل أفعى سامة بعدما شوهدت تتسلل بين الأعشاب قرب أحد المنازل في المنطقة.

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وأثارت الأفعى التي تُعتبر من أكثر الأنواع السامة انتشاراً في مناطق شمال ، حالة من الذعر بين الأهالي قبل أن ينجح الشبان في محاصرتها وقتلها.