تحقيقات انفجار المرفأ: زعيتر لم يمثل وعويدات لن يحضر

Advertisement

لم يمثل النائب أمس أمام المحقق العدلي القاضي لاستجوابه في قضية تفجير مرفأ وحضر عنه وكيله المحامي . وفي ضوء عدم مثول أرجأ المحقق العدلي اتخاذ القرار بشأنه إلى حين صدور القرار الظني.ويعقد يوم الاثنين المقبل في 21 الجاري جلسة استدعى إليها التمييزي السابق القاضي لاستجوابه كمدعى عليه. علمًا أن أعلن رفضه المثول أمام البيطار لاعتباره "غير ذي صفة ولا أهلية ولا شرعية له".