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لبنان
تحقيقات انفجار المرفأ: زعيتر لم يمثل وعويدات لن يحضر
Lebanon 24
18-07-2025
|
22:22
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لم يمثل النائب
غازي زعيتر
أمس أمام المحقق العدلي القاضي
طارق البيطار
لاستجوابه في قضية تفجير مرفأ
بيروت
وحضر عنه وكيله المحامي
سامر الحاج
. وفي ضوء عدم مثول
زعيتر
أرجأ المحقق العدلي اتخاذ القرار بشأنه إلى حين صدور القرار الظني.
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ويعقد
البيطار
يوم الاثنين المقبل في 21 الجاري جلسة استدعى إليها
النائب العام
التمييزي السابق القاضي
غسان عويدات
لاستجوابه كمدعى عليه. علمًا أن
عويدات
أعلن رفضه المثول أمام البيطار لاعتباره "غير ذي صفة ولا أهلية ولا شرعية له".
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