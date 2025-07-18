28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"سلاح المخيمات" يسرّع التشكيلات داخل "فتح" في لبنان
Lebanon 24
18-07-2025
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت وفاء بيضون في" اللواء": لفتت مصادر متابعة الى انه «مع عودة الحديث عن الوجود الفلسطيني في
لبنان
إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني، بالتزامن مع سلسلة ملفاتس اخنة فرضت نفسها كورقة هامة في المتابعة الحثيثة من قبل المعنين وفي مقدمها تنظيف «البيت الفتحاوي» من المتمردين على قرار عباس، ومن ثم على إجراءات الدولة التي تنظر لحظة الانطلاق لإتمام الملف مع مراعاتها عدم الانجرار إلى اقتتال بين أجهزة
الدولة اللبنانية
وباقي الفصائل
الفلسطينية
المتواجدة بتفاوت بين مخيم وآخر؛ بدءاً من إعفاء السفير الفلسطيني في لبنان «أشرف دبور» من مهامه الحركية المعطوفة على التنظيم، وتجريده بأمر من «محمود عباس» من صفة نائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية. هذا عدا عن مصير السلاح الفلسطيني مع سقوط مهل التسليم، والتوترات الأمنية التي شهدتها بعض المخيمات، وأثارت تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، والتي وضعها المراقبون في خانة الرسائل الفلسطينية لمن يهمّه الأمر في الداخل اللبناني وخارجه، وخاصة السلطة في رام الله».
Advertisement
مصادر فلسطينية أوضحت أبعاد القرار وربطته بالاستحقاق المؤجل حتى اللحظة حول ملف السلاح داخل وخارج المخيمات، علما إنها أبقت على «دبور» سفيراً لدى لبنان رغم أن هذه المصادر تحاول تفسير ما يجري بإجراءات «
حركة فتح
« الداخلية دون إعطائها أبعاد أخرى. إلّا أن مجرى الأحداث المرتبط بالمشهد الفلسطيني يشي بخلاف ذلك، ويؤكد رؤية البعض حول امتداده لإنجاز ما هو مطلوب من السلطة أولاً انسجاماً مع «الأجندة الأميركية» التي تعمل جاهدة لتأمين مصالح «الكيان الإسرائيلي». لذلك ترى المصادر: «إن القرار التشكيلي إذا صح التعبير، ينسحب على إعادة تشكيل هيكلة «اللجان الشعبية» في «المخيمات الفلسطينية»، مع الأخذ بالاعتبار سلة شروط التمثيل العادل والشامل لجميع القوى والفصائل الفلسطينية الممثلة في «منظمة التحرير الفلسطينية». وأهم من ذلك، الدور الذي سيُناط بهذه الفصائل بغض النظر عن موقفها من إنجاز ملف السلاح الذي طرح بقوة في المحادثات الرسمية الفلسطينية اللبنانية»
مواضيع ذات صلة
سلاح المخيمات.. "خارج النقاش"
Lebanon 24
سلاح المخيمات.. "خارج النقاش"
19/07/2025 08:39:49
19/07/2025 08:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستبدأ عملية "تسليم سلاح المخيمات" غداً؟
Lebanon 24
هل ستبدأ عملية "تسليم سلاح المخيمات" غداً؟
19/07/2025 08:39:49
19/07/2025 08:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة "فتح" – مخيم برج الشمالي: ما جرى اشكال فردي تم تطويقه ومعالجته
Lebanon 24
حركة "فتح" – مخيم برج الشمالي: ما جرى اشكال فردي تم تطويقه ومعالجته
19/07/2025 08:39:49
19/07/2025 08:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"منظمة التحرير"طلبت التمهُّل في جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية
Lebanon 24
"منظمة التحرير"طلبت التمهُّل في جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية
19/07/2025 08:39:49
19/07/2025 08:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تخفيف "التصويب".. خوفا من الشعبية
Lebanon 24
تخفيف "التصويب".. خوفا من الشعبية
01:30 | 2025-07-19
19/07/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاوض ناعم" خلف الكواليس يضبط سلاح "الحزب"
Lebanon 24
"تفاوض ناعم" خلف الكواليس يضبط سلاح "الحزب"
01:15 | 2025-07-19
19/07/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال عائلي ليلا في البداوي
Lebanon 24
إشكال عائلي ليلا في البداوي
01:00 | 2025-07-19
19/07/2025 01:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك في بيروت الثلاثاء.. ضمانات متبادلة وقلق لبناني من تداعيات السويداء
Lebanon 24
برّاك في بيروت الثلاثاء.. ضمانات متبادلة وقلق لبناني من تداعيات السويداء
01:00 | 2025-07-19
19/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعبيراً عن حبها للبنان.. شاهدوا ماذا فعلت السفيرة الأميركية (صورة)
Lebanon 24
تعبيراً عن حبها للبنان.. شاهدوا ماذا فعلت السفيرة الأميركية (صورة)
23:57 | 2025-07-18
18/07/2025 11:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اشكال في المطار على شحنة "مواد تجميل"
Lebanon 24
اشكال في المطار على شحنة "مواد تجميل"
02:15 | 2025-07-18
18/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منشور جديد.. إليكم ما قاله وهاب
Lebanon 24
في منشور جديد.. إليكم ما قاله وهاب
10:43 | 2025-07-18
18/07/2025 10:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
07:19 | 2025-07-18
18/07/2025 07:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
Lebanon 24
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
16:03 | 2025-07-18
18/07/2025 04:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في الأجواء اللبنانية؟
Lebanon 24
ماذا يجري في الأجواء اللبنانية؟
13:56 | 2025-07-18
18/07/2025 01:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-07-19
تخفيف "التصويب".. خوفا من الشعبية
01:15 | 2025-07-19
"تفاوض ناعم" خلف الكواليس يضبط سلاح "الحزب"
01:00 | 2025-07-19
إشكال عائلي ليلا في البداوي
01:00 | 2025-07-19
برّاك في بيروت الثلاثاء.. ضمانات متبادلة وقلق لبناني من تداعيات السويداء
23:57 | 2025-07-18
تعبيراً عن حبها للبنان.. شاهدوا ماذا فعلت السفيرة الأميركية (صورة)
23:15 | 2025-07-18
"الفرصة الأخيرة" أمام السلطات اللبنانية
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
19/07/2025 08:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
19/07/2025 08:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
19/07/2025 08:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24