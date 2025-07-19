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لبنان
تخفيف "التصويب".. خوفا من الشعبية
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-07-2025
|
01:30
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أفادت مصادر مطّلعة بوجود توجه داخل أوساط حزب "
القوات اللبنانية
" لتخفيف حدّة التصويب الإعلامي على رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، في ظل قناعة بدأت تتكوّن بأن استمرار الهجوم قد يُفهم على أنه قلق حقيقي من قدرة
الرئيس عون
على استقطاب
الشارع المسيحي.
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وتشير المصادر إلى أن هذا الهجوم، إذا استمر، قد يعزز موقع الرئيس ضمن البيئة
المسيحية
ويمنحه مزيدًا من الحضور السياسي، وهو ما تسعى القوات لتفاديه، عبر خفض منسوب المواجهة الإعلامية والتركيز أكثر على ملفات أخرى ذات طابع اقتصادي وسيادي.
المصدر:
لبنان 24
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