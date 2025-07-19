تخفيف "التصويب".. خوفا من الشعبية

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أفادت مصادر مطّلعة بوجود توجه داخل أوساط حزب " " لتخفيف حدّة التصويب الإعلامي على رئيس الجمهورية ، في ظل قناعة بدأت تتكوّن بأن استمرار الهجوم قد يُفهم على أنه قلق حقيقي من قدرة على استقطابوتشير المصادر إلى أن هذا الهجوم، إذا استمر، قد يعزز موقع الرئيس ضمن البيئة ويمنحه مزيدًا من الحضور السياسي، وهو ما تسعى القوات لتفاديه، عبر خفض منسوب المواجهة الإعلامية والتركيز أكثر على ملفات أخرى ذات طابع اقتصادي وسيادي.