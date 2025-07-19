إشكال عائلي ليلا في البداوي

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سجل إشكال عائلي ليلا في منطقة البداوي بين أفراد من عائلة واحدة من آل "م." خلف ، وفق ما أفادت مندوبة " ".ولم يفد عن وقوع اصابات واقتصرت الاضرار على الماديات .وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وإعادة الهدوء إلى المنطقة.