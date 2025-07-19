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لبنان

إشكال عائلي ليلا في البداوي

Lebanon 24
19-07-2025 | 01:00
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سجل إشكال عائلي ليلا في منطقة البداوي بين أفراد من عائلة واحدة من آل "م." خلف مسجد صلاح الدين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ولم يفد عن وقوع اصابات واقتصرت الاضرار على الماديات . 

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
 
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