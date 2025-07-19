Advertisement

لبنان

رسالة من حراك المعلمين المتعاقدين الى وزيرة التربية: أنصفونا!

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1393749-638885169535324491.jpg
Doc-P-1393749-638885169535324491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجه منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، الى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مطالبا بإنصاف المعلم وتأمين العدالة له، وقال في بيان: "بعد أن رفعنا إلى معاليكم بتاريخ 30 حزيران كتابًا نطالب فيه بزيادة بدلات المراقبة والتصحيح، كنا نأمل أن تأتي الزيادة منصفة، تعكس حجم الجهد والتعب الذي يبذله المعلمون خلال الامتحانات الرسمية، وأن لا تقلّ عن مضاعفة الأجر المعتمد سابقًا. لكننا فوجئنا بأن الزيادة المقترحة لم تتجاوز 30%، وهي نسبة لا توازي الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها المعلم، ولا تنصفه بما يليق بجهوده وتضحياته".
Advertisement

وأشار الى ان "الامتحانات الرسمية ما كانت لتُنجز بهذا الهدوء والدقة والشفافية لولا تفاني المعلم، الذي كان حجر الأساس في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، رغم الظروف المادية والأمنية الصعبة التي يمر بها البلد. وعليه، فإننا نتوجه إلى معاليكم اليوم، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار قبل صدوره، آملين أن يتم تصحيح الخلل بما يحقق الحد الأدنى من العدالة والاحترام لدور المعلم ومكانته".

وختم منصور مؤكدا ان "إنصاف المعلم هو المدخل الحقيقي لأي نهوض تربوي، فكونوا إلى جانبه، لا ضدّه ".
مواضيع ذات صلة
"حراك المعلمين المتعاقدين": رفع ضرائب البنزين والمازوت وجه آخر من وجوه القهر
lebanon 24
19/07/2025 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين: لصرف كل المستحقات وإعطاء بدل الإنتاجية
lebanon 24
19/07/2025 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين يدعو إلى النزول إلى الشارع رفضاً للضرائب الجديدة
lebanon 24
19/07/2025 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
للمعلمين الذين شاركوا في الانتخابات.. هذا ما طالب به "حراك المعلمين المتعاقدين"
lebanon 24
19/07/2025 13:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:54 | 2025-07-19
05:51 | 2025-07-19
05:43 | 2025-07-19
05:43 | 2025-07-19
05:37 | 2025-07-19
05:07 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24