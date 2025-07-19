قيومجيان ردا على باسيل: هنا تكمن مصلحة المسيحيين

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في " " الوزير السابق الدكتور عبر حسابه على منصة "X": " باسيل‬ يحاول تعويم نفسه من خلال مهاجمة القوات ، يستغل ويزايد بمأساة تفجير في ‫دمشق‬ فينعق كالبومة النحس وكالغراب الحائم حول الجثث. عار عليك الكذب وبث الأحقاد والإنقسام في زمن التحولات والمخاطر. إن لم ترعوٍ بعد فعلى الأقل أصمت خجلاً على ما اقترفتم أنت وعمّك من سوء وفساد وأخطاء استراتيجية أودت بالبلد. مصلحة يا هذا هي بالالتفاف حول جيشهم ودولتهم السيّدة الفعلية حفاظاً على وجودهم والدور، وهذا تماماً ما تقوم به القوات اليوم. نصيحة: خفف صراخك الصبياني. فالناس تعرف على من تتكل ساعة يجدّ الجد ويدق الخطر على أبواب الكيان، وشتان بين حارس صادق ومسيح دجّال. الأول يواجه مع شعبه ويقاتل دفاعاً عن الحق، والثاني يخاف ويهرب ساعة الحقيقة لينجو بنفسه من خطر الموت...والمحاسبة".

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