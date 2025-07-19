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لبنان
قيومجيان ردا على باسيل: هنا تكمن مصلحة المسيحيين
Lebanon 24
19-07-2025
|
03:28
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كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "
القوات اللبنانية
" الوزير السابق الدكتور
ريشار قيومجيان
عبر حسابه على منصة "X": "
جبران
باسيل يحاول تعويم نفسه من خلال مهاجمة القوات
اللبنانية
، يستغل ويزايد بمأساة تفجير
كنيسة
مار الياس
في دمشق فينعق كالبومة النحس وكالغراب الحائم حول الجثث. عار عليك الكذب وبث الأحقاد والإنقسام في زمن التحولات والمخاطر. إن لم ترعوٍ بعد فعلى الأقل أصمت خجلاً على ما اقترفتم أنت وعمّك من سوء وفساد وأخطاء استراتيجية أودت بالبلد. مصلحة
المسيحيين
يا هذا هي بالالتفاف حول جيشهم ودولتهم السيّدة الفعلية حفاظاً على وجودهم والدور، وهذا تماماً ما تقوم به القوات اليوم. نصيحة: خفف صراخك الصبياني. فالناس تعرف على من تتكل ساعة يجدّ الجد ويدق الخطر على أبواب الكيان، وشتان بين حارس صادق ومسيح دجّال. الأول يواجه مع شعبه ويقاتل دفاعاً عن الحق، والثاني يخاف ويهرب ساعة الحقيقة لينجو بنفسه من خطر الموت...والمحاسبة".
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