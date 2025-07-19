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لبنان

سؤال من بو عاصي الى قاسم.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:31
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 كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس": شيخ نعيم. الله يريّحك. تسليم سلاح ما فيش. جواب نهائي. هلّق البَطل يقنع الدولة. شيخ نعيم، للاستيضاح، بس تقول المقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين بتقصد الشيعة؟ فيك بس تشرحلي شو هو التهديد الوجودي للشيعة ومن مين وبأي شكل وكيف ناوي تحميهن؟ فيك تستعين بصديق إذا باقيلك شي واحد".
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