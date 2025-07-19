سؤال من بو عاصي الى قاسم.. هذا ما جاء فيه

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عبر حسابه على منصة "اكس": شيخ نعيم. الله يريّحك. تسليم سلاح ما فيش. جواب نهائي. هلّق البَطل يقنع الدولة. شيخ نعيم، للاستيضاح، بس تقول وبيئة المقاومة والمناصرين بتقصد ؟ فيك بس تشرحلي شو هو التهديد الوجودي للشيعة ومن مين وبأي شكل وكيف ناوي تحميهن؟ فيك تستعين بصديق إذا باقيلك شي واحد".

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