خرج ولم يَعُد.. ربيع اسعد لحود مفقود هل من يعرف عنه شيئاً؟

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عممت المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:ربيع اسعد (مواليد عام 1982، لبناني).الذي غادر بتاريخ 17-7-2025، منزله الكائن في محلة بليبل- سوق الغرب، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر سوق الغرب في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 270081 -05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.