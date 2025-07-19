بو فاعور: اسرائيل ليست حضناً دافئاً لأحد

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شدد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب ، على أن "هناك مخاوف من انتقال ما يحصل في السويداء إلى "، مشيراً إلى أن "الرئيس يقوم باتصالات داخلية وخارجية لمنع انزلاق الأمور أو حصول توترات داخلية، مثل ما حدث من إقفال طرقات وتوترات طائفية في اليومين الماضيين."وأكد لـ"الحدث" أن "موقف وليد واضح منذ سقوط نظام ، إذ كان يدعو دائماً الطائفة الدرزية في السويداء إلى الانضمام إلى الدولة ، وسعى إلى حوار بين بعض الفعاليات الدرزية والدولة السورية لإيجاد تفاهمات. وفي الأيام الماضية، انزلقت الأمور، وهذا ما كان يحذّر منه وليد جنبلاط".ولفت الى ان "ما حصل في اجتماع دار ، هو إعلان مبادرة سياسية وخارطة طريق لحل الأزمة في السويداء، تقوم على وقف فوري لإطلاق النار، والحوار بين الدولة السورية وجميع المكونات في السويداء، وفتح المعابر، والتحقيق في الأحداث والفظائع التي ارتُكبت بحق جميع السوريين. هناك خوف في السويداء، لكن البعض يبحث عن مصلحته الشخصية، ولا يمكن لإسرائيل أن تكون حضناً دافئاً لأحد."وشدد على أن " دولة مجرمة، ولا يمكن أن تحمي أحداً، فهي تملك مشاريع توسعية وطائفية في كل المنطقة، في ولبنان. نحن بادرنا وتواصلنا طوال الأشهر الماضية للوصول إلى حل، وهناك مخاوف مشروعة تُحلّ بالحوار، لا بما وصلنا إليه. وعلى الدولة السورية ألا تُقدِم على أي خطوة قد توهم بعض بأن إسرائيل ستكون ملجأ لهم. الحل بالحوار."وختم أبو : "الانتهاكات التي جرت في السويداء وصمة عار، ولا يمكن بناء مستقبل سوريا على الانتقام، بل على دولة عادلة تحفظ حقوق جميع السوريين".