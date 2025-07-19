ارتفاع طفيف بالحرارة وضباب على المرتفعات.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والجبال واستقرارها في الداخل، تنشط الرياح مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى حار نسبيا بسبب تدفق كتل هوائية حارة من العربية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر : بين 24 و32، بين 20 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال، تنشط الرياح احيانا خاصة شمال البلاد مع تكون الضباب على المرتفعات.الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والجبال واستقرارها في الداخل، تنشط الرياح مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وجنوب البلاد مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل (تلامس ال39 درجة في الغربي) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.-الحرارة على الساحل من 25 الى 34 درجة ، فوق الجبال من 19 الى 27 درجة ، في الداخل من 16 الى 36 درجة.- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و85 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج احيانا.- حرارة سطح الماء: 28°م.- الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,41 ساعة غروب الشمس: 19,47