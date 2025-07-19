Advertisement

لبنان

لماذا يُوحي "التيّار" أنّه "المُعارض الوحيد"؟

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
19-07-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1393786-638885200195130615.jpeg
Doc-P-1393786-638885200195130615.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مَن تابع جلسة التصويت على منح الحكومة الثقة في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، رأى بوضوحٍ أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" بات وحيداً في السياسة، بعدما جدّدت أغلبيّة الكتل التي انتقدت آداء حكومة نواف سلام، ثقتها لها وخصوصاً "الثنائيّ الشيعيّ"، الذي لا يزال يرفض نزع سلاح "حزب الله"، في ظلّ الإعتداءات والخروقات والأطماع الإسرائيليّة.
Advertisement
 
وكما كان واضحاً، أراد رئيس تكتّل "لبنان القويّ" النائب جبران باسيل عبر الإصرار على طرح الثقة بالحكومة، العمل على إسقاطها في مجلس النواب، لأنّ سلام استبعد "الوطنيّ الحرّ" من المُشاركة في مجلس الوزراء. كذلك، جدّد "التيّار" خلال الجلسة العامة قوله، إنّه الطرف المُعارض الوحيد حاليّاً للعهد، بينما برهنت الأصوات التي نالتها الحكومة من أغلبيّة الكتل، أنّها تُؤيّد خطّة عملها وبيانها الوزاريّ.
 
وفي هذا السياق، أشار باسيل إلى أنّه كان يعلم سلفاً أنّ تكتّله النيابيّ سيحجب وحده الثقة عن الحكومة، على الرغم من كافة المُلاحظات التي أبدتها الأطراف السياسيّة الأخرى بشأن طريقة عملها. وبحسب أوساط نيابيّة، "لا يزال رئيس "التيّار" يُوحي أنّه الضحيّة في العهد الجديد، بسبب إستبعاده من المُشاركة في الحكومة الأولى، ومن خلال إقصائه من التعيينات الإداريّة، ومُحاسبة المسؤولين المحسوبين عليه".
 
وتعتبر الأوساط عينها لـ"لبنان 24"، أنّ "باسيل يستثمر سياسيّاً من خلال تصريحاته الشعبويّة، مع اقتراب الإنتخابات النيابيّة، فأمامه مهمّة شاقّة تتمثّل في توسّع "القوّات اللبنانيّة" في الشارع المسيحيّ، وقد أتت نتائج الإستحقاق البلديّ والإختياريّ لتُؤكّد هذا الأمر". وفي هذا الصدد، تطرّق رئيس "الوطنيّ الحرّ" إلى آداء الوزراء، ومن بينهم المحسوبون على معراب، وانتقد طريقة تعاطيهم مع أبرز الملفات، أكان في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، أو في مُمارسة الضغوط والدبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ الى الإنسحاب من الأراضي المحتلّة في الجنوب.
 
وأيضاً، يعمل باسيل على الإستفادة من واقعه السياسيّ المُتراجع، عبر التركيز على نقاط ضعف العهد الجديد والحكومة، لزيادة رصيده في الإنتخابات النيابيّة. ويُعلّق مرجع سياسيّ بارز على سياسة "التيّار" المُتّبعة منذ انتخاب رئيس الجمهوريّة، ويقول إنّ "الوطنيّ الحرّ" لم يستطع ، عبر الإيحاء أنّه الضحيّة ،رفع عدد مُؤيّديه، وكان الإستحقاق البلديّ والإختياريّ خير دليلٍ على ذلك، من خلال خسارته لبلديّات واتّحادات بلديّات كانت من نصيبه، ولوّح بفوزه في أقضيّة مُعيّنة، علماً أنّ أصوات فريقه لم تكن الحاسمة في هذه الأماكن".
 
ويُضيف المرجع السياسيّ لـ"لبنان24"، أنّ "التيّار" يصبّ كلّ تركيزه على الإنتخابات النيابيّة، وهو لن يخوضها منفرداً كما يُوحي بأنّه المُعارض الوحيد للحكم وللداعمين له، فهو بأمسّ الحاجة لحلفائه السابقين، وأبرزهم "حزب الله" والمقربين منه الذين يُؤمّنون له مقاعد نيابيّة عديدة، في بعبدا كما في البقاع الغربيّ وبعلبك وزحلة وبيروت وعكار، وغيرها من الأقضيّة".
 
ويُشير المرجع إلى أنّ "كلمة باسيل في مجلس النواب كانت خير دليلٍ على رغبته بالتقارب من جديد من "الحزب"، عبر رفضه "نزع" سلاح "المُقاومة"، بالقوّة وبالضغوط الأميركيّة والإسرائيليّة، وتشديده على ضرورة قيام حارة حريك بتسليم عتادها العسكريّ، أيّ بعد توفّر الظروف المُلائمة لذلك، أو عبر حوارٍ وطنيّ".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لهذه المعطيات يوحي "حزب الله" أنه "خارج المعركة" الإقليمية الحالية
lebanon 24
19/07/2025 13:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: كثيرون اعتقدوا أنه بإمكانهم إقصاء "التيار" ودفنه لكنهم فشلوا في ذلك
lebanon 24
19/07/2025 13:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة: معارضة "حزب الله" تتراجع ولـ"القوات" اعتراضات بسيطة
lebanon 24
19/07/2025 13:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار": قرار من "شورى الدولة" بوقف قرار الضريبة على المحروقات
lebanon 24
19/07/2025 13:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:54 | 2025-07-19
05:51 | 2025-07-19
05:43 | 2025-07-19
05:43 | 2025-07-19
05:37 | 2025-07-19
05:07 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24