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لبنان

بعد صدور مرسوم تعديل تعويض ساعات العمل الليلي للمراقبين الجويين.. هذا ما اعلنه مكتب رسامني

Lebanon 24
19-07-2025 | 04:07
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أشار المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في بيان، إلى أنه "في خطوة إصلاحية طال انتظارها، صدر مرسوم يقضي بتعديل بدل تعويض ساعات العمل الليلي للمراقبين الجويين العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي، بناءً على اقتراح الوزير رسامني، وبموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في 14 تموز، وقد جاء هذا التعديل تتويجًا لجهود حثيثة ومتواصلة قادها الوزير رسامني دفاعًا عن حقوق المراقبين الجويين الفنيين الذين يضطلعون بدور بالغ الأهمية في تأمين السلامة الجوية وضمان استمرارية حركة الملاحة، رغم الظروف الاقتصادية والإدارية الصعبة التي تمر بها البلاد".
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أضاف: "بموجب المرسوم الجديد، تم تعديل النص القديم للمرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢، بما يُنصف المراقبين الجويين من خلال رفع قيمة تعويض العمل الليلي، وبما يتناسب مع طبيعة مهامهم الدقيقة والحرجة وكذلك كسائر الفنيين العاملين في المطار".

وختم: "يأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية أشمل تعتمدها الوزارة لإعادة الاعتبار إلى الكفاءات الفنية والإدارية العاملة في مطار رفيق الحريري بيروت، وتعزيز المعايير المهنية في المؤسسات التابعة لها".
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