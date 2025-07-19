بعد صدور مرسوم تعديل تعويض ساعات العمل الليلي للمراقبين الجويين.. هذا ما اعلنه مكتب رسامني

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أشار لوزير الأشغال العامة والنقل في بيان، إلى أنه "في خطوة إصلاحية طال انتظارها، صدر مرسوم يقضي بتعديل بدل تعويض ساعات العمل الليلي للمراقبين الجويين العاملين في ، بناءً على اقتراح الوزير رسامني، وبموافقة في جلسته التي عُقدت في 14 ، وقد جاء هذا التعديل تتويجًا لجهود حثيثة ومتواصلة قادها الوزير رسامني دفاعًا عن حقوق المراقبين الجويين الفنيين الذين يضطلعون بدور بالغ الأهمية في تأمين السلامة الجوية وضمان استمرارية حركة الملاحة، رغم الظروف الاقتصادية والإدارية الصعبة التي تمر بها البلاد".أضاف: "بموجب المرسوم الجديد، تم تعديل النص القديم للمرسوم رقم ٤٣٥٧ تاريخ ١٩٩٣/١١/١٢، بما يُنصف المراقبين الجويين من خلال رفع قيمة تعويض العمل الليلي، وبما يتناسب مع طبيعة مهامهم الدقيقة والحرجة وكذلك كسائر الفنيين العاملين في ".وختم: "يأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية أشمل تعتمدها الوزارة لإعادة الاعتبار إلى الكفاءات الفنية والإدارية العاملة في ، وتعزيز المعايير المهنية في المؤسسات التابعة لها".