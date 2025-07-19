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لبنان
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-07-2025
|
04:15
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اجتمع مؤخرا سفراء
الاتحاد الأوروبي
برئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
ورئيس
مجلس الوزراء
نواف سلام ورئيس مجلس النواب
نبيه بري
، وشددوا على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد في المناطق المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية.
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علما ان التمويل الحالي المقدم من الاتحاد
الأوروبي
والدول الأعضاء لهذه المناطق يبلغ أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو نصف حجم دعمهم المستمر للبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.
وفي هذا الإطار، يقول خبير مالي عبر "
لبنان 24
" ان "مبلغ الـ 600 مليون دولار تم تخصيصه خلال المؤتمرات التي حصلت في
باريس
لدعم
لبنان
"، مشيرا إلى ان "وجهة استخدام هذه الأموال تتبدل بحسب احتياجات لبنان".
ولفت إلى ان "هذه الأموال لا تأتي عن طريق النقود بل من خلال مشاريع تُنفذها الدول المانحة عبر شركات"، وأضاف: "مما لا شك فيه ان المبلغ جيد ولكن مفعوله لن يكون كبيرا لأن هذه الأموال موزعة على عدة قطاعات كالاتصالات والمياه ودعم البُنى التحتية وتشمل كل لبنان وليس فقط المناطق التي تعرضت للاعتداءات
الإسرائيلية
".
واعتبر ان "هذه الأموال هي استكمال لتعهدات الاتحاد الأوروبي والمؤتمرات التي خصصت لدعم لبنان"، آملاً في ان يكون تنفيذ هذه التعهدات سريعاً.
المصدر:
لبنان 24
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