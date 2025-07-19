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لبنان

في بلدية زحلة.. اجتماع انمائي هذه تفاصيله

Lebanon 24
19-07-2025 | 04:09
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عقد اجتماع في القصر البلدي في زحلة ضم الى جانب رئيس البلدية سليم غزالة كلاً من رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي والرئيس السابق للاتحاد دوري مينا ومحمد علي حمود ممثلا لشركة "جلخ" المتعهدة تنفيذ الاعمال على طريق زحلة- البقاع الشرقي، وتم الاتفاق على أن "لا ترقيع على الطريق المذكور بل تأهيل وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وبمتابعة من المدير العام جبرائيل الحاج وبالتنسيق مع المدير الاقليمي في البقاع محمد الحاج شحادة.
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وأعيد الاتفاق على إلغاء الترقيع واستبداله بجدول مقارنة يقضي بتنفيذ أعمال الصيانة والتزفيت بدءا من نقطة حاجز الفاعور باتجاه المدينة الصناعية، بحيث تصبح المسافة الإجمالية نحو 900 متر إلى كيلومتر، بعرض ٦ أمتار ونصف المتر وفق عرض الطريق القائم حاليًا.

وستشمل الأعمال: حفريات وفلش بالبحص، تزفيت كامل، وصولًا إلى نقطة محدّدة، على أن يُعدّ لاحقًا تنفيذ ملحق استكمال من هذه النقطة وحتى أول المدينة الصناعية.

وثمّن الجتمعون الخطة المتبعة معتبرين "انه عمل متقن ومنظّم"، الى جانب تأييدهم فكرة تنفيذ  الطريق دفعة واحدة أفضل بكثير من العمل المجزّأ والترقيع الذي غالبًا ما يؤدي إلى طريق غير متماسك ولا يأخذ حقّه.

وبدءا من صباح الاثنين المقبل، سيباشر المتعهد بإعداد جدول مقارنة في دائرة البقاع ومن ثم احالته الى وزارة الاشغال للموافقة والتنفيذ.
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