في بلدية زحلة.. اجتماع انمائي هذه تفاصيله

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عقد اجتماع في البلدي في ضم الى جانب رئيس البلدية سليم غزالة كلاً من بلديات شرق زحلة الترشيشي والرئيس السابق للاتحاد مينا ومحمد ممثلا لشركة "جلخ" المتعهدة تنفيذ الاعمال على طريق زحلة- الشرقي، وتم الاتفاق على أن "لا ترقيع المذكور بل تأهيل وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وبمتابعة من جبرائيل الحاج وبالتنسيق مع المدير الاقليمي في البقاع شحادة.وأعيد الاتفاق على إلغاء الترقيع واستبداله بجدول مقارنة يقضي بتنفيذ أعمال الصيانة والتزفيت بدءا من نقطة حاجز الفاعور باتجاه المدينة الصناعية، بحيث تصبح المسافة الإجمالية نحو 900 متر إلى كيلومتر، بعرض ٦ أمتار ونصف المتر وفق عرض الطريق القائم حاليًا.وستشمل الأعمال: حفريات وفلش بالبحص، تزفيت كامل، وصولًا إلى نقطة محدّدة، على أن يُعدّ لاحقًا تنفيذ ملحق استكمال من هذه النقطة وحتى أول المدينة الصناعية.وثمّن الجتمعون الخطة المتبعة معتبرين "انه عمل متقن ومنظّم"، الى جانب تأييدهم فكرة تنفيذ الطريق دفعة واحدة أفضل بكثير من العمل المجزّأ والترقيع الذي غالبًا ما يؤدي إلى طريق غير متماسك ولا يأخذ حقّه.وبدءا من صباح الاثنين المقبل، سيباشر المتعهد بإعداد جدول مقارنة في دائرة البقاع ومن ثم احالته الى وزارة الاشغال للموافقة والتنفيذ.