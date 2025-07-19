مسألة أمنية خطيرة غاب عنها سلام

خلال حديثه التلفزيونيّ يوم أمس، تحدث رئيس الحكومة عن أن الترتيبات والتغييرات التي تشهدها الساحة في ، لديها ارتباط بعملية تسليم سلاح المخيمات.

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ما قاله سلام يتناقض مع ما تقوله أوساط حركة "فتح" التي تنفي أن تكون الترتيبات والتغييرات الحالية على ارتباط بمسألة تأخير تسليم سلاح المخيمات، لاسيما أنّ المسائل التي يتم البحث فيها على الساحة الفلسطينية مرتبطة بتشكيلات تنظيمية وشؤون مالية ولا علاقة لها بالمسألة العسكرية التي تسعى الفصائل الفلسطينية دائماً للتنسيق بشأنها مع .

وتقول المصادر الفلسطينية إنَّ الترتيبات القائمة على الساحة الفلسطينية ستبقى مستمرة لحين حصول "نفضة شاملة"، مشيرة إلى أن موضوع السلاح الفلسطيني لا ينحصر فقط بمنظمة التحرير بل يرتبط بمسألة أمنية خطيرة داخل المخيمات تتمثل بتجذر الجماعات الأصولية هناك، وهو الخطر الذي لم يتطرق إليه سلام في حديثه، أمس، ولم يشر الى كيفية معالجته عند الحديث عن "تسليم السلاح".