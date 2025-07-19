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لبنان

سقوط شهيد.. غارة إسرائيلية تستهدف الخيام

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:07
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات الاولية أن الغارة أسفرت عن سقوط شهيد يُدعى محمد عبدالله الهادي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24"
 
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