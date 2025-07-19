سقوط شهيد.. غارة إسرائيلية تستهدف الخيام

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، منطقة مطل الجبل في - .

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وذكرت المعلومات الاولية أن الغارة أسفرت عن سقوط يُدعى ، وفق ما أفادت مندوبة " ".