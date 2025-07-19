باسيل: اللامركزية مفتاح أساسي في إصلاح الدولة

قال رئيس " " إنَّ " شجع التوافق وخلق جواً إيجابياً خلال والاختياري"، وأضاف: "كان لنا حضورٌ واضح والبلدية ليست للمعارك السياسية".

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وفي كلمة له خلال مؤتمر والاختياري، أكد أنَّ "اللامركزية أساس في ومفتاح أساسي في اصلاح الدولة، وهي رهينة النظام المركزي الذي يخشى فقدان السيطرة على أمور المواطنين".

وتابع: "اللامركزية تؤكد على وحدة الدولة وهي بعيدة عن التقسيم والفدرلة واذا كنا نريد فعلا الانماء المتوازن فلا يجب أن يبقى لدى أحد خشية منها".

وأكمل: "لا يمكن الاتكال على خطة مركزية بشأن النزوح السوري ولدى البلديات صلاحيات واسعة في هذا المجال. أفهم أن يكون هناك خلاف على نسبة الجباية بين والمجالس المحلية لكن ذلك لا يمنع من التجربة ومن ثم التصحيح".