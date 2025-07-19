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لبنان
فجر اليوم.. عملية لـ"المخابرات" في طرابلس وهذه نتيجتها
Lebanon 24
19-07-2025
|
06:08
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نفذت دورية من
مديرية مخابرات الجيش
، فجر اليوم السبت، عمليّة دهم في حي التنك بمنطقة أبي سمراء -
طرابلس
.
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وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المطلوبين الصادر بحقهم مذكرات توقيف عدلية بجرائم مختلفة.
وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوفين إلى التحقيق بإشراف
القضاء
المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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