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لبنان

فجر اليوم.. عملية لـ"المخابرات" في طرابلس وهذه نتيجتها

Lebanon 24
19-07-2025 | 06:08
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نفذت دورية من مديرية مخابرات الجيش، فجر اليوم السبت، عمليّة دهم في حي التنك بمنطقة أبي سمراء - طرابلس.
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وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المطلوبين الصادر بحقهم مذكرات توقيف عدلية بجرائم مختلفة. 


وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوفين إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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