نفذت دورية من ، فجر اليوم السبت، عمليّة دهم في حي التنك بمنطقة أبي سمراء - .

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وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المطلوبين الصادر بحقهم مذكرات توقيف عدلية بجرائم مختلفة.





وعلى الأثر، جرى اقتياد الموقوفين إلى التحقيق بإشراف المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.