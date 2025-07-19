لنبذ الفتنة.. اجتماع مهم في إفتاء البقاع

وبعد اللقاء، أكّد انّه "لا يمكن القبول بنشر الفتنة الداخلية بين العشائر العربية وبني معروف".وشدد على انّ "موقفنا يمكن أن يؤثر إيجاباً على الوضع في وكمال كان أول من طالب بإنصاف العشائر العربية وهذا عهدنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا".

من جانبه، اشار مفتي والبقاع الشيخ ، إلى انّ "لبنان لا ينبغي أن يكون ممراً لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة من أي كان".بدوره، اثنى العشائر العربية في لبنان على "المواقف المشرفة للزعيم الوطني ".وتمّ الاتفاق بين وفد "التقدمي" والعشائر العربية على رفض الفتنة والعمل المشترك لمنع أي توترات.