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لبنان

تهديد لـ"آمر سجن" لبنانيّ.. إليكم صورة "المتورّط"!

Lebanon 24
19-07-2025 | 06:16
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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بتاريخ 14-07-2025، حصل تمرّد وشغب في سجن أميون من قبل بعض السّجناء، ولكن العناصر تمكّنت من ضبط الوضع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وبالتاريخ عينه، أقدم شقيق أحد السّجناء الذين افتعلوا الإشكال على إرسال تسجيل صوتيّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتم فيه آمر السّجن ويتوّعده بالقتل، ويُدعى: ع. س. (مواليد عام 1989، لبناني).
 
وبتاريخ 15-07-2025، من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ إلقاء القبض عليه في محلّة باب الرّمل- طرابلس.
وعلى الأثر، أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
 
 
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