صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

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بتاريخ 14-07-2025، حصل تمرّد وشغب في سجن من قبل بعض السّجناء، ولكن العناصر تمكّنت من ضبط الوضع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وبالتاريخ عينه، أقدم شقيق أحد السّجناء الذين افتعلوا الإشكال على إرسال تسجيل صوتيّ عبر يشتم فيه آمر السّجن ويتوّعده بالقتل، ويُدعى: ع. س. (مواليد عام 1989، لبناني).

وبتاريخ 15-07-2025، من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ إلقاء القبض عليه في محلّة باب الرّمل- .

وعلى الأثر، أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة المختصّ.