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لبنان
"جريمة" في الجنوب.. توقيف رجل تحرّش بـ"حفيدته" القاصر!
Lebanon 24
19-07-2025
|
06:59
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أفادت معلومات "
لبنان24
" بأنَّ القوى الأمنية أوقفت المدعو "م.ت." في بلدة
زوطر
الجنوبية -
قضاء النبطية
، وذلك بتهمة التحرش بحفيدته القاصر.
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وذكرت المصادر أن الواقعة مُوثقة بالصوت والصورة.
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