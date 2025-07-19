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لبنان

"جريمة" في الجنوب.. توقيف رجل تحرّش بـ"حفيدته" القاصر!

Lebanon 24
19-07-2025 | 06:59
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ القوى الأمنية أوقفت المدعو "م.ت." في بلدة زوطر الجنوبية - قضاء النبطية، وذلك بتهمة التحرش بحفيدته القاصر.
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وذكرت المصادر أن الواقعة مُوثقة بالصوت والصورة.
 
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