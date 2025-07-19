أفادت معلومات " " بأنَّ القوى الأمنية أوقفت المدعو "م.ت." في بلدة الجنوبية - ، وذلك بتهمة التحرش بحفيدته القاصر.

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وذكرت المصادر أن الواقعة مُوثقة بالصوت والصورة.