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لبنان

جنوباً... هذا ما فعلته دبابة ميركافا إسرائيلية

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دبابة ميركافا إسرائيلية توغلت ظهر اليوم من مكان تواجدها في جل الدير في خراج بلدتي عيترون - مارون الراس لحوالي كيلومتر متر داخل الاراضي اللبنانية.
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