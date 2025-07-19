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لبنان

قائد الجيش استقبل إفرام في اليرزة... وهذا ما ناقشاه

Lebanon 24
19-07-2025 | 08:42
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استقبل قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، النائب نعمة افرام في مكتبه باليرزة، حيث بحثا الأوضاع العامة في البلاد.
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