مسؤول في حركة أمل يدعو إلى تفعيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي لدعم التنمية

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استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ، بحضور مسؤول ، وفودًا بلدية واجتماعية وتربوية من عدة بلدات، حيث تم مناقشة الأوضاع الإنمائية والمعيشية والتربوية التي تعاني منها هذه المناطق.وشدد على أن " والعيش المشترك هما صمّام الأمان الوحيد في وجه التحديات المتعاظمة، ومن واجب الجميع تحصينهما عبر خطاب عقلاني، ، ووطنيّ، بعيدًا من التفرقة والغرائزية السياسية والمناطقية".واشار الفوعاني إلى أن "الرئيس كان وسيبقى ركيزة الاستقرار الوطني، ورأس حربة الدفاع عن والمؤسسات والحقوق، في زمن الاهتزازات الداخلية والإقليمية".وتوقف عند ملف زراعة القنب ، مشددًا على "ضرورة الإسراع في تفعيل الهيئة الناظمة لهذه الزراعة، لما لذلك من أثر اقتصادي وإنمائي كبير على والشمال ومناطق محرومة كعكار وعرسال ودير الأحمر، ضمن إطار قانوني وتنظيمي عادل وفعّال".وحذّر من أن "ما يحصل من تداعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية في المنطقة يوفّر مناخات خصبة يستفيد منها العدو الاسرائيلي، الذي لم يتوقف يومًا عن محاولات زرع الفتنة وضرب الاستقرار الداخلي".وختم الفوعاني داعيًا الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أبنائها، وإطلاق ورشة إنماء متوازٍ تشمل كل المناطق، لأن العدالة في التنمية هي أساس العدالة في الوطن، مع ضرورة تعاون الجميع لتقديم المصلحة العامة، بعيدا من المصالح الضيقة".