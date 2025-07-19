غارة على يحمر الشقيف.. وسقوط شهيد

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وفي وقت لاحق، صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية في يحمر الشقيف قضاء أدت إلى سقوط شهيد.

استهدفت غارة من الطيران المسيّر دراجة نارية في بلدة في .ووفق معلومات " "، أسفرت الغارة عن سقوط هو .