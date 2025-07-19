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لبنان

غارة على يحمر الشقيف.. وسقوط شهيد

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:58
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استهدفت غارة من الطيران المسيّر الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية.
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ووفق معلومات "لبنان 24"، أسفرت الغارة عن سقوط شهيد هو أحمد صالح.
 
وفي وقت لاحق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية في يحمر الشقيف قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد.
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