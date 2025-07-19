لجنة المياومين في كهرباء لبنان تنفي إصدار هذا البيان

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وأكدت أن البيان الذي تم نشره في مجموعات المياومين "مشبوه ومجهول المصدر".وشددت على أن هدفها "حقوق العمال المهدورة والعمل على تحسين أوضاعهم والمطالبة بالحل الجذري والنهائي لقضية المياومين التي مر عليها عقدين من الزمن دون الوصول إلى خواتيم منصفة تنهي معاناة مئات العمال في مؤسسة ".