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لبنان

لجنة المياومين في كهرباء لبنان تنفي إصدار هذا البيان

Lebanon 24
19-07-2025 | 10:01
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 أعلنت لجنة عمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان لها، أنها لم تصدر أي بيان يتعلق بتقييم عمل "شركة مراد" التي تقدم اليد العاملة للمؤسسة، أو أي شركة أخرى.
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وأكدت أن البيان الذي تم نشره في مجموعات المياومين "مشبوه ومجهول المصدر".

وشددت على أن هدفها "حقوق العمال المهدورة والعمل على تحسين أوضاعهم والمطالبة بالحل الجذري والنهائي لقضية المياومين التي مر عليها عقدين من الزمن دون الوصول إلى خواتيم منصفة تنهي معاناة مئات العمال في مؤسسة كهرباء لبنان".
 
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