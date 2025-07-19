نادي ليونز بيروت يقدم هبة دوائية لمراكز صحية في صيدا

Advertisement

وشمل توزيعها: مركز الدكتور الصحي، مستوصفي الرازي الطبي وجمعية بادري، في إطار مبادرة لدعم القطاع الصحي الأهلي وتعزيز قدرته على ، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.وشكر الذهبي ونادي الليونز، مشيداً "بروح التعاون بين مؤسسات والمراكز الصحية في صيدا ومحيطها"، معتبراً أن "هذا التكامل يشكّل خطوة أساسية في التخفيف من أعباء المرض والعلاج عن كاهل المواطنين"