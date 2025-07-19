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لبنان

نادي ليونز بيروت يقدم هبة دوائية لمراكز صحية في صيدا

Lebanon 24
19-07-2025 | 10:11
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قدّم نادي "ليونز" بيروت ميدوست، برئاسة وفاء الذهبي، وبحضور النائب عبدالرحمن البزري ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، كمية من الأدوية التي تم التبرع بها من قبل شركة Benta-Lyon France، عبر وكيلها في لبنان Benta SAL، لصالح عدد من المراكز الصحية في المدينة.
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وشمل توزيعها: مركز الدكتور نزيه البزري الصحي، مستوصفي الرازي الطبي وجمعية بادري، في إطار مبادرة لدعم القطاع الصحي الأهلي وتعزيز قدرته على خدمة المواطنين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.


وشكر البزري الذهبي ونادي الليونز، مشيداً "بروح التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الصحية في صيدا ومحيطها"، معتبراً أن "هذا التكامل يشكّل خطوة أساسية في التخفيف من أعباء المرض والعلاج عن كاهل المواطنين"
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