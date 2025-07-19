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لبنان

جنبلاط استقبل ميقاتي والسنيورة وتمام سلام

Lebanon 24
19-07-2025 | 10:32
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ظهر اليوم السبت في كليمنصو، رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.
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