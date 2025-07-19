بيان من المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بشأن فيديو احمد غزالة

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افاد في الاعلى في بيان، بأن "الفيديو المتداول في حول المدعو احمد غزالة امر مسيء لصاحبه الذي يعتبره المجلس منتحلا لصفة رجل دين".وأضاف البيان: "وكان قد سبق ان اتخذ نائب الاعلى سماحة العلامة قرارا بعدم السماح له بدخول مقري المجلس في وحارة حريك، تمهيدا لاتخاذ الجهات المختصة في المجلس الاجراءات التأديية بحقه".