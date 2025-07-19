Advertisement

لبنان

بيان من المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بشأن فيديو احمد غزالة

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1393924-638885448850540465.jpg
Doc-P-1393924-638885448850540465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افاد المكتب الإعلامي في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في بيان، بأن "الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول المدعو احمد غزالة امر مسيء لصاحبه الذي يعتبره المجلس منتحلا لصفة رجل دين".
Advertisement

وأضاف البيان: "وكان قد سبق ان اتخذ سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب قرارا بعدم السماح له بدخول مقري المجلس في الحازمية وحارة حريك، تمهيدا لاتخاذ الجهات المختصة في المجلس الاجراءات التأديية بحقه".
مواضيع ذات صلة
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: إلغاء الاحتفال لمناسبة عيد الغدير
lebanon 24
20/07/2025 08:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي في الشيعي الأعلى: اعتقال اللحام يندرج في سياق الحملات الاسرائيلية لاعتقال الاعلاميين
lebanon 24
20/07/2025 08:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
طلال أبو غزالة: قرار توقيف رياض سلامة سابقة قضائية واستعادة لكرامة المودعين
lebanon 24
20/07/2025 08:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب سليم غزالة رئيسا لبلدية زحلة المعلقة
lebanon 24
20/07/2025 08:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2025-07-19
23:00 | 2025-07-19
23:06 | 2025-07-19
23:25 | 2025-07-19
23:25 | 2025-07-19
23:17 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24