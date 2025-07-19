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لبنان

صدمته سيارة تقودها شابة... مقتل عنصر في الأمن العام على أوتوستراد الزلقا

Lebanon 24
19-07-2025 | 11:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب جورج أبو جودة، وهو عنصر في الأمن العام ومن سكان بلدة بصاليم، قتل جرّاء حادث صدم على أوتوستراد الزلقا. 
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وفي التفاصيل، صدمت سيارة تقودها شابّة، الشابّ جورج أبو جودة، ما أدى إلى وفاته على الفور، وحضرت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، حيث عملت على نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.
 
كما حضرت الأجهزة الأمنية، وفتحت تحقيقًا في الحادث، واتّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
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