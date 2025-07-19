صدمته سيارة تقودها شابة... مقتل عنصر في الأمن العام على أوتوستراد الزلقا

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أفادت مندوبة " " بأن الشاب ، وهو عنصر في ومن سكان بلدة بصاليم، قتل جرّاء حادث صدم على أوتوستراد الزلقا.وفي التفاصيل، صدمت سيارة تقودها شابّة، الشابّ ، ما أدى إلى وفاته على الفور، وحضرت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، حيث عملت على نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.